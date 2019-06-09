Uğur Dündar, "Baskı yapıldığı için vazgeçti" iddiasına cevap verdi

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Ortak yayını yönetsin" dediği gazeteci Uğur Dündar,baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiği iddiasını yalanladı.

Gazeteci ve sunucu Uğur Dündar, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı ortak yayınla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"BASKILARA PABUÇ BIRAKMAM"

Dündar, hakkındaki iddialara cevap vererek şunları söyledi:

"Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi. Kararımın tek nedeni; Türkiye'deki kutuplaşmadır."

NE OLMUŞTU?

Binali Yıldırım, Kastamonu'da yaptığı konuşmada "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah." demişti.

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile yapılması planlanan programla ilgili, "Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum." ifadelerini kullanmıştı.

Binali Yıldırım'ın, ortak yayınla ilgili "Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine olumlu yanıt veren Dündar, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" demişti.

Gazeteci Uğur Dündar, dün yaptığı açıklamada "50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." demişti.

Binali Yıldırım da bu kararı yorumlayarak "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." dedi.