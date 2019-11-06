Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın İstanbul seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı "Kahramanın Yolculuğu" kitabını hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na isim vermeden yanıt verdi. Dündar, "Kahramanın Yolculuğu'yla yükselen umuda destek olup, ülke çapına yayarak büyütmek yerine, köstek olmaya çalışanlar çatlasın." ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın yazdığı kitabı eleştirerek "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

NECATİ ÖZKAN "MESELENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimini anlatan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabının yazarı Necati Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez" eleştirilerini değerlendirdi. Özkan, "Ben Sayın İl Başkanı'nı Canan Hanımı severim, takdir ederim. Meselenin ne olduğunu bilmiyorum, inşallah öğrenirim. Ortada bir yanlışlık varsa, o yanlışlığın ne olduğunu daha iyi kavrarım diye düşünüyorum." dedi.

UĞUR DÜNDAR: KÖSTEK OLMAYA ÇALIŞANLAR ÇATLASIN

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Necati Özkan'ın "Budapeşte Gergely Karacsony Ağustos başında İstanbul'a geldi ve Ekrem İmamoglu ile görüştü. Sonuç: Benzeri bir zafere imza atmak oldu" paylaşımını alıntılayan Uğur Dündar, isim vermeden Canan Kaftancıoğlu'nu şu sözlerle hedef aldı: 'Kahramanın Yolculuğu'yla yükselen umuda destek olup, ülke çapına yayarak büyütmek yerine, köstek olmaya çalışanlar çatlasın!..