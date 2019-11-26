Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında tartışma yaşanmasına neden oldu. "Muharrem İnce Beştepe'ye gitti" iddiasının kaynağı olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla ile ilgili gazeteciler Uğur Dündar ve Sevilay Yılman canlı yayında tartıştı.

Sevilay Yılman'ın, Uğur Dündar'ın attığı tweetlerden örnekler vererek, "Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın" diyerek CHP'yi işaret ediyorsunuz. Siz güvenmeyip de belgesini ortaya koyamayan gazetecinin haberini yazmıyorsunuz köşenize, o adamın 'CHP'den aldım' iddiasına inanıyorsunuz?' tepkisini gösterdi.

"BEN KİMSEYE İFTİRA ATMAM"

Dündar, Yılman'ın tepkisiyle ilgili şöyle konuştu: Günlerdir hayret ediyorum. İlkeli bir duruş sergilemiş, dürüst, şeffaf anlayışla ne biliyorsam kamuoyuyla paylaşmışım. 'Bunun belgesi yok, ben bu işe girmem' demişim. Gazeteci ağabeylerimizin, okullarda hocalarımızın öğrettiğini uygulamışım. Mezardan babam çıksa bana doğru olmayan, belgeleyemediğim şeyi söylerse onu haber yapmam. 'Uğur Dündar şunu koruyor, bunu koruyor' gibi manipülasyonlar doğru değil. Ben kimseye iftira atmam. 'Bu haberi Talat Atilla'ya o götürdü, bu götürdü' diye bir şeye girmem. Ben bunun CHP'ye kumpas olduğunu ilk günden söylemiş insanım. Nedim Şener kardeşim de biliyor gerçekleri, İsmail Saymaz'la da konuştum. Bülent Kuşoğlu'nu töhmet altında bırakacak hiçbir açıklama yapmam. Talat Atilla kendisi seri Tweetler attı. 'Ben bu haberi Uğur Dündar'a, Rahmi Turan'a vermekle yanlış yaptım, kendim kullanmalıydım' dedi. Ayrıca bana dedi ki, 'bunu kullanırsam kaynağım zarar görür'. Talat Atila demiş ki, 'kaynağım CHP'li' demiş. Ben bunun üzerine kalkıp da 'Talat Atilla'nın kaynağı bu' dersem müfteri durumuna düşerim.

"KÖŞENİZDE YAZMIYORSUNUZ AMA KAYNAĞINIZIN İDDİASINA İNANIYORSUNUZ"

Buna karşılık olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman da şöyle konuştu: "Uğur Abi büyüğümsünüz, saygı duyuyorum. Diyorsunuz ki 'Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın'. CHP'yi işaret ediyorsunuz. Siz güvenmeyip de belgesini ortaya koyamayan gazetecinin haberini yazmıyorsunuz köşenize, o adamın CHP'den aldım iddiasına inanıyorsunuz? CHP'li araştırın diyorsunuz..."

"BEN CHP GENEL BAŞKANI'NIN YERİNDE OLSAM BUNU ÇIKARIRDIM"

Uğur Dündar son olarak "Bu konuda ne biliyorsam yazdım. Benim bu konuya daha fazla karıştırılmam hakikaten gazetecilik ahlakıyla bağdaştırılacak bir durum değil. Ben CHP'ye yapılan bir kumpasın bozulduğuna inanıyorum. Talat Atilla'ya da bu bilgiyi verenin kulağına CHP'yi karıştırmak isteyen bazı güçler mi? Ben CHP Genel Başkanı'nın yerinde olsam bunu çıkarırdım" ifadelerini kullandı.

Yılman Uğur Dündar'ın attığı Tweetlere işaret ederek, "CHP'yi kesin kaynak olarak gösteriyor, 'araştırılsın' diyor. Ben de diyorum ki neden Talat Atilla'ya inanılıp da CHP araştırılsın deniyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.