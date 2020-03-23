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Uğur Erdener: IOC hiçbir sporcunun sağlığını tehlikeye atmaz

"Şu anlık 'Olimpiyatlar iptal edildi' haberleri doğru değildir"Ercan ATA - Ata SELÇUK / - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı Uğur Erdener, "IOC hiçbir sporcunun sağlığını tehlikeye atmaz" dedi.

23.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:58
Uğur Erdener: IOC hiçbir sporcunun sağlığını tehlikeye atmaz

"Şu anlık 'Olimpiyatlar iptal edildi' haberleri doğru değildir"

Ercan ATA - Ata SELÇUK/ - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı Uğur Erdener, "IOC hiçbir sporcunun sağlığını tehlikeye atmaz" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili olarak Kanada ve Avustralya'nın koronavirüs salgını nedeniyle yapmış oldukları "Katılmayacağız" açıklamasının ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Başkan Yardımcısı Uğur Erdener, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatların iptal edildiği haberlerinin şu anlık gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erdener, "22 Mart'ta IOC Yönetim Kurulu, telekonferans ile yapmış olduğu toplantının ardından dünya kamuoyuna 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yapılacağını duyurmuştu. Bu çalışmanın ardından IOC, Olimpiyatları erteleme boyutları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmanın sonunda yani 4 haftalık süreç içerisinde durumu netleştirip, IOC olarak sonucu dünya kamuoyuna açıklayacağız. IOC olarak, doğru bir yaklaşım içerisinde çalışmaları sürdürüyoruz. Öncelikli ilkemiz, Olimpiyat'a katılacak olan sporcuların sağlığıdır. IOC, sağlık sıkıntısı içinde olan hiçbir organizasyonu yapmaz" ifadelerini kullandı.

"KONULARI TEK TEK MASAYA YATIRIP, SONRA NİHAİ KARARI VERECEĞİZ"

Olimpiyatları erteleme konusu üzerine çalıştıklarını kaydeden Erdener, şöyle konuştu: "Biz yönetim kurulu olarak, erteleme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki ertelemenin nasıl olacağı, hangi yol izleneceği ve nasıl kararlar alınacağı sizlerin de takdiridir ki, çok zordur. Ama sağlık her şeyden önce gelir. Bakıldığında, Olimpiyat Oyunları'nın paydaşları çoktur. Şu anda yaşanan süreç, tüm paydaşları ilgilendiriyor. Paralimpik, dünya federasyonları, ülkelerin olimpiyat komiteleri, ertelenen kota müsabakaları, bunların yanında yayın hakları, olimpiyat için ayrılan oteller, tesisler... Nasıl olacak, nasıl bir yol izlenecek, çünkü tüm bahsettiğim konular, tüm paydaşları ilgilendiren konulardır. Bu konuları tek tek bire bir masaya yatırarak, görüşeceğiz. Ondan sonra nihai kararı vereceğiz. Yarın çalışmalarımıza telekonferans ile devam edeceğiz ve belirlediğimiz süre içerisinde de dünyada yaşanan bu krizin ne aşamada olduğuna bakacak, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer organlarla yapılacak görüşmeleri anbean takip edecek ve nihai kararı belirttiğimiz süre içerisinde IOC olarak vererek dünya kamuoyuyla paylaşacağız."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Spor

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