Uğur Erdener İzmir'de

DÜNYA Okçuluk Federasyonu Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, yarın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak İzmir'e gelecek.

İzmir'de sportif kent kültürü oluşturmayı ve sporu tabana yaymak için organizasyonlar yapmayı hedefine koyan Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği İzmir Spor Konferansları'ndaki ilk zirve yarın Erdener'in katılımıyla yapılacak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konferans saat 14.30'da başlaşıp 16.30'da son bulacak. "35 soru, 35 yanıt" şeklindeki formatla konferansa katılacak Prof. Dr. Erdener, "Spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemi" başlıklı bir konuşma yapacak.