Uğur fen ve anadolu lisesi açıldı

UĞUR Okulları Düzce Fen ve Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı. 4 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alanda kurulu lise için 25 milyon lira yatırım yapıldı.





Eğitim alanında önemli yatırım ve çalışmalara imza atacak Uğur Okulları Düzce Fen ve Anadolu Lisesi açıldı. Körpeçler Mahallesi 1425. Sokak'ta bulunan Uğur Okullar Düzce Kampüsü açılışına Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Yazar, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, eğitim yöneticileri, davetliler ve veliler katıldı.





Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Uğur Okulları kampüsünün Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Biz millet olarak tarihimiz boyunca hep örnek olmuş ve iyilikle güzellikle dünyada varlığını sürdüren bir tarihin mirasçılarıyız. Üç cümlesinden biri eğitim olan, savaşın en şiddetli yıllarında Bursa'da eğitim kurultayı düzenleyen Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurucumuz var. Eğitimin çocuğu severek başladığı sözü temel düşüncemiz olmalı" dedi.





Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin 25 milyon lira değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Fen ve Anadolu Lisemizi Düzce ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sıfırdan inşa edilen 21 derslikli okulumuz 4 bin metrekaresi kapalı, 3 bin metrekare açık alanda güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimize mükemmel bir eğitim hizmeti sunacağız" dedi.





Kulaberoğlu, 504 öğrenci kapasiteli yeni kampüste STEM, Robotik, Bilişim, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarlarının yanı sıra Güzel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 120 kişilik konferans salonu açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziksel olanakların olduğunu da sözlerine ekledi.





"EĞİTİM DEĞERLİDİR FELSEFESİ İLE YAKLAŞIMLARIMIZI KURGULUYORUZ"





Uğur Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Kulaberoğlu, şöyle konuştu:





"Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 44 ilinde sayısı 77 bine ulaşan öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz" dedi.





'Eğitim Değerlidir' felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını ifade eden Kulaberoğlu, bu kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti.





'SINAVLARA HAZIRLIKTA YARIM ASIRLIK DENEYİMİMİZ İLE ÖNCÜ KURUMUZ'





Köklü bir geçmişe sahip ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu söyleyen Kulaberoğlu, "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri yüzde 5'lik dilimde yer alırken, YKS'de ilk 1000'de 32 derece yaptık. 52 öğrencimizi Tıp Fakültesine, 6 bin 54 öğrencimizi Mühendislik Fakültesine, 752 öğrencimizi Hukuk Fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık" diye konuştu.





YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU





Öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, "Uğur Okulları olarak bünyemizde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. BAU Global iletişim ağında yer alan, alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar" dedi.





Uğur Okullar Düzce Kampüsü Kurucusu Gökhan Sarıgül ise kampüsün ilerleyen günlerde daha da büyüyeceğini ifade ederek, "Böyle bir yapıyı Düzce'mize kazandırmakta bize yardımcı olan tüm çözüm ortaklarımıza, bize bu süreçte desteği olan tüm eğitim yöneticilerimize gerçekten çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzde ki günlerde kampüsümüzü daha büyüterek Düzce'miz için daha fazla işler yapacağız" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından Uğur Okulları öğrencileri tarafından mini konser verildi. Konserin ardından protokol üyeleri dualarla okulun açılışını gerçekleştirerek, sınıfları gezdi.