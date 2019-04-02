Uğur Gözel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA ETİMESGUT belediye başkan adayı olan Uğur Gözel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ETİMESGUT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Uğur Gözel isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA ETİMESGUT adayı Uğur Gözel kimdir? Bağımsız ANKARA ETİMESGUT adayı Uğur Gözel yüzde kaç oy aldı?

Uğur Gözel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA ETİMESGUT belediye başkan adayı olarak gösterilen Uğur Gözel ETİMESGUT ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. ETİMESGUT ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Uğur Gözel adlı Bağımsız adayı toplamda 1.093 adet oy sayısına ulaştı.

Uğur Gözel Kimdir?

Uğur Gözel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara, Etimeskut Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

ANKARA ETİMESGUT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.