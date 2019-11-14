Uğur Güneş ile birlikte olduğu öne sürülen Reyhan Cansu kimdir?

Reyhan Cansu nereli? Bir dönem teknik adam Levent Eriş ile evli olan Reyhan Cansu, Onur Akay'ın iddialarına göre, oyuncu Uğur Güneş ile aşk yaşıyor. Reyhan Cansu oğlu kim? Reyhan Cansu yaş, biyografisi, hayatı haberimizde…

REYHAN CANSU KİMDİR?

İzmirli olan Reyhan Cansu, dokuz yaşında bale eğitimi almaya başladı. 11 yaşına geldiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı ve eğitim aldı. Küçük yaşta başlayan eğitimlerine sahne sanatları, görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam etti.

Cansu, bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında ünlü futbol antrenörü Levent Eriş ile evlendi ve 2014 yılında evlilikleri son buldu. Ünlü ismin bir de oğlu bulunuyor. Şarkıcının; Adam Mısın Sen 2015, Zannettim ki 2015, Kadehinde Zehir Olsa 2015, Kumanda 2018 adında şarkıları bulunuyor.