Uğur İbrahim Altay'dan Ribat'a Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ribat Eğitim Vakfı'nı ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Onursal Başkan Abdullah Büyük ile de bir süre sohbet eden Altay, Konya'nın bir sivil toplum şehri olduğunu belirterek"Konya, sivil toplum kuruluşlarının organize olduğu, birlikte iş yapabilme kabiliyetine ulaştığı bir şehirdir ve neredeyse her konuda derdinizi anlatabileceğiniz, sizlere yardımcı olacak bir STK'mız var. Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmak adına gayret ediyoruz. Özellikle son dönemde yapılan proje destek çağrılarıyla ve bina tahsisleriyle Konya'da sivil toplumun daha da güçlenmesi için gayret ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve geleceğe dair önemli işleri buralarda istişare edersek daha hızlı ilerleriz. Bu dönemin en önemli faydalarından birisi de istişare etmek ve ortak akılla bu şehri yönetmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım merkezinin yeni hizmet binasını yerinde inceleyerek hayırlı olsun dileklerini ileten Altay'a Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman binayı gezdirdi. Vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında da Mehmet Küçüktoka Başkan Altay'a bilgi verdi. Ziyarette Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman, Aşevi Müdürü Ali Sakman ve vakfın yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onursal Başkan Abdullah Büyük Hoca, Başkan Altay'a STK'lara olan katkılarından dolayı teşekkür ederek 31 Mart'tabaşarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler