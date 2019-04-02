Uğur İbrahim Altay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu. AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Konya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay ile ilgili seçim sonuçları ve Konya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Konya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Konya aday yarışı ve Konya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Konya Seçim Bilgileri

Konya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.044 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.044 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Konya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,40 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Konya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.522.655 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.285.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Uğur İbrahim Altay, Konya yarışında % 70,52 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Uğur İbrahim Altay toplamda 858.914 adet oy sayısına ulaştı.

Uğur İbrahim Altay Kimdir?

Altay, İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Universitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti Konya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.