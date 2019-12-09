Uğur Işılak, kendisi için "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" diyen Fatih Altaylı'ya cevap verdi

Gazeteci Fatih Altaylı, eski AKP milletvekili ve şarkıcı Uğur Işılak'ın yıllar önce kadınlarla ilgili söylediği sözleri köşesine taşıyarak "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" yorumunu yaptı. Yıllar önce söylediği sözlerden dolayı gündem olan Işılak ise Twitter hesabından paylaşım yaparak sitem etti.

"TERBİYESİZLİK, CİDDİYETSİZLİK VE ART NİYETLİLİKTİR"

10 yıl önce yapılmış bir açıklamanın bağlamından koparıldığını söyleyen Uğur Işılak, "Konuşmanın akabinde özrümü defalarca beyan ettiğim halde, çok eski bir mevzuyu adeta bugün söylenmişcesine maksatlı ve gayriahlaki bir biçimde tekrar tekrar dolaşıma sokmak, en hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik" dedi.

"BAŞKASINI KARALAYARAK KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞANLAR"

"Ömrüm boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım" diyen Işılak, sözlerine şöyle devam etti: "Zira ekran önünde ve klavye başında kadın savunuculuğuna kalkıp sevgi pıtırcığı olarak arzı endam edenlerin özel hayatlarında ne oldukları herkesin malumudur" Uğur Işılak açıklamasını, "Başkasını karalayarak kendini aklamaya çalışanlar, hiçbir zaman muvaffak olamamıştır." notuyla Twitter hesabından yayınladı.

"BEN SAHİP OLURUM, SEN AİT OLURSUN"

Uğur Işılak yıllar önce yaptığı açıklamada kadınlar için "Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor; ben sahip olurum, sen ait olursun" demişti. Işılak'ın bu sözleri birçok kişinin tepkisini çekmişti.