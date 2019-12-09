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Uğur Işılak, kendisi için "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" diyen Fatih Altaylı'ya cevap verdi

Fatih Altaylı, Ceren Özdemir'in ölümünün ardından yıllar önce bir röportajında "Erkekler sahip, kadınlar ait olur" diyen Uğur Işılak'ın Ceren'in katilinden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Sözlerinin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili paylaşım yapan Işılak, "En hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik" dedi.

09.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:41

Gazeteci Fatih Altaylı, eski AKP milletvekili ve şarkıcı Uğur Işılak'ın yıllar önce kadınlarla ilgili söylediği sözleri köşesine taşıyarak "Ceren Özdemir'in katilinden daha tehlikeli" yorumunu yaptı. Yıllar önce söylediği sözlerden dolayı gündem olan Işılak ise hesabından paylaşım yaparak sitem etti.

"TERBİYESİZLİK, CİDDİYETSİZLİK VE ART NİYETLİLİKTİR"

10 yıl önce yapılmış bir açıklamanın bağlamından koparıldığını söyleyen Uğur Işılak, "Konuşmanın akabinde özrümü defalarca beyan ettiğim halde, çok eski bir mevzuyu adeta bugün söylenmişcesine maksatlı ve gayriahlaki bir biçimde tekrar tekrar dolaşıma sokmak, en hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik" dedi.

"BAŞKASINI KARALAYARAK KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞANLAR"

"Ömrüm boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım" diyen Işılak, sözlerine şöyle devam etti: "Zira ekran önünde ve klavye başında kadın savunuculuğuna kalkıp sevgi pıtırcığı olarak arzı endam edenlerin özel hayatlarında ne oldukları herkesin malumudur" Uğur Işılak açıklamasını, "Başkasını karalayarak kendini aklamaya çalışanlar, hiçbir zaman muvaffak olamamıştır." notuyla Twitter hesabından yayınladı.

"BEN SAHİP OLURUM, SEN AİT OLURSUN"

Uğur Işılak yıllar önce yaptığı açıklamada kadınlar için "Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor; ben sahip olurum, sen ait olursun" demişti. Işılak'ın bu sözleri birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Uğur Işılak, kendisi için

Fatih Altaylı, Ceren Özdemir, Uğur Işılak, Twitter, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (18)
ET OBUR TAVŞAN:Aslan kral çizgi filminde et obur olmak için büyüyle uğraşan bir inpala vardı, bence kadın erkek tartışmaları onun kadar saçma. Bilimsel baksan da, sosyolojik baksan da, psikolojik baksan da, çocukça baksan da saçma tartışılması bile garip.
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MAHİR:uğur ışılak sen değil vekil şarkıcılık bile sana fazlaydıda neyse
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3 3
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COSMOS:doğru söylemiş siz bu hale getirdiniz
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MEHMED..:uğur ışılak kadına hakaret veya aşağılama gibi beyanda bulunmamış islamın verdiği değeri kıymeti açıklamış isteyen uyar istemeyen uymaz zorlama yoktur ve nitekim günümüzde kadına karşı şiddetin cinayetlerin 100? u islamı yaşamayan kesim tarafından uygulanmaktadır, islam kadını yüce yaratıcının emeneti olarak kabul eder. . . .
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4 4
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YAZDİM:Benim sahibim ALLAH, Ait oldugum yer de ALLAH, tir.
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3 1
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HIRT:al sana cahil
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1 0
ZİYAA:Kadınlar mal mı ki sahip olacaksın Uğur Bey? Bunu size yakıştıramadım. . .
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CANAN:sahip olmaktan kastı sahip çıkmak bence.
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9 2
GERÇEKCİ:Haddini aşan ve son derece aşağılayıcı bir söz demişsin sayın IŞILAK, şimdi hiç kendini savunmaya geçme çünkü konu kadın ve çocuk olduğu zaman artık hepimiz çok hassas oluyoruz. . . .
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PROVAKATÖR FATİH ALTAYLI:Fatih altaylı bilimden anlıyor, ekonomiden anlıyor, spordan anlıyor. . . anlıyor da anlıyor. eee herhalde provakasyon yapmaktan da anlıyordur. ki ispatlıyor anladığını. . .
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17 10
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