Uğur Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SULTANBEYLİ belediye başkan adayı olan Uğur Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SULTANBEYLİ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Uğur Kaya isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL SULTANBEYLİ adayı Uğur Kaya kimdir? Bağımsız İSTANBUL SULTANBEYLİ adayı Uğur Kaya yüzde kaç oy aldı?

Uğur Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SULTANBEYLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Uğur Kaya SULTANBEYLİ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. SULTANBEYLİ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Uğur Kaya adlı Bağımsız adayı toplamda 170 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SULTANBEYLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.