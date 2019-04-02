Uğur Kıraloğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olan Uğur Kıraloğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Uğur Kıraloğlu isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MANİSA ŞEHZADELER adayı Uğur Kıraloğlu kimdir? DP MANİSA ŞEHZADELER adayı Uğur Kıraloğlu yüzde kaç oy aldı?

Uğur Kıraloğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Uğur Kıraloğlu ŞEHZADELER ilçesinde % 2,46 oranında oy almıştır. ŞEHZADELER ilçesinde % 2,46 oranında oy olan Uğur Kıraloğlu adlı DP adayı toplamda 2.434 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.