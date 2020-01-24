Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu nereli, ne zaman öldü?

Mumcu, sadece gazeteci olarak değil kaleme aldığı kitapları ile de önemli isimler arasında bulunuyor. 24 Ocak 1993 yılında aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazetecinin ardından Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kuruldu. Uğur Mumcu kitapları, eserleri, hayatı, yazıları…

UĞUR MUMCU KİMDİR?

Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir 'de dört kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Hakkı Şinasi Bey idi. İlkokulu Ankara Devrim İlkokulunda ve ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde okuyan Mumcu, 1961'de başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1965'te tamamladı.

UĞUR MUMCU ŞİİRLERİ…

YUNUS NADİ ÖDÜLÜ ALDI

Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" başlıklı makalesiyle Yunus Nadi Ödülü'nü alan Mumcu, 1963'te fakültede öğrenci derneği başkanı seçildi. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalıştı.

YAZILARI NEDENİYLE HAPİS CAZASI VERİLDİ

Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevinde bir yıla yakın kalan Mumcu, bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edildi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu ve Mumcu serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra askerliğini Ağrı Patnos'ta yaptı.

KİTAPLARI SAHNEYE UYARLANDI

Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansında çalışıyordu. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayımladı. Aynı yıl, Altan Öymen'le birlikte hazırladıkları, Mobilya Dosyası adlı kitabı yayımlandı. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı. 1978'de, "Büyüklerimiz" yayımlandı.

EŞİ GÜLDAL MUMCU MİLLETVEKİLİ OLDU

Gazeteci Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ile olan evliliğinden bir (Özgür adında bir oğlu ve Özge adında da bir kızı oldu. Eşi Şükran Güldal Mumcu, 23. Dönem TBMM'ye İzmir Milletvekili olarak girdi ve 10 Ağustos 2007 - 7 Haziran 2015 tarihleri arasında TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. Ağabeyi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Ceyhan Mumcu'nun Uğur Mumcu ile ilgili röportajlarının bir kısmı Kardeşim Uğur Mumcu adıyla bir kitapta toplandı. Ailesi, 1994 Ekim'de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdu.

KENAN EVREN TARAFINDAN 'VATAN HAİNLİĞİ' İLE SUÇLANDI

Uğur Mumcu'nun, 1981'de terörün silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör kitabı yayımlandı. Aynı yıl, Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında Çıkmaz Sokak'ı yayımladı. 1982'de Ağca Dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi piyasaya sürüldü. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığına sunulan, ancak Kenan Evren'in imzalayanları "vatan hainliği" ile suçlayıp dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katıldı. Sakıncasız adlı oyunu yazdı, Papa-Mafya-Ağca kitabını yayımladı.

1987'de Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları, 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925 yayımlanan Mumcu, 1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık seksen Cumhuriyet gazetesi çalışanı ile birlikte gazeteden ayrıldı. 1 Şubat - 3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde yazdı. Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992'de Cumhuriyet'e dönüş yaptı. Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde "Mossad ve Barzani" isimli bir yazı yazdı.

EVİNİN ÖNÜNDE SUİKASTE UĞRADI

8 Ocak 1993 tarihli Ültimatom başlıklı yazısında kısa süre sonra yayınlayacağı kitabında, istihbarat örgütleri ile Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazdı. Uğur Mumcu, ölmeden önce ise İsrail elçisiyle görüşme yapmıştı. Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmeden önce polis-mafya-siyaset ağının derin boyutlarını araştırıyordu. Suikastı; İslami Hareket, İBDA-C, Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Suikastın arkasında Mossad'ın ve kontrgerillanın olduğu da iddia edildi. Ancak suikastın failleri yakalanamadı.