Uğur Mumcu Mahallesi Sağlık Merkezi Açıldı

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediyesince yapımı tamamlanan Şehit Ömür Gülünay Aile Sağlığı Merkezi açıldı.Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamada, Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Ömür Gülünay Aile Sağlığı Merkezi'nin açıldığı vurgulandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fethi Yaşar , belediyeciliğin siyaset yapma makamı olmadığını ifade ederek, "Belediye Başkanı kenti kucaklayan insandır. Hiç kimsenin mezhebine, ırkına bakmadan, kendisine oy verip vermediğini düşünmeden her vatandaşa eşit hizmet eden insanların bulunması gereken bir makamdır." ifadelerini kullandı.Yaşar, kimseyi ötekileştirmediklerini vurgulayarak, "Her mahalleye, her yurttaşa eşit hizmet götürmeye çalıştım. Yenimahalle'nin kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirerek yine ilçe sakinlerine hizmet olarak kullandık. Sağlık ocağı yapmak bizim görevimiz olmamasına rağmen belediyeye ait olan bu alana yeni sağlık merkezimizi konumlandırdık. Açılışını yaptığımız Şehit Ömer Gülünay Aile Sağlık Merkezi'nin mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Cennet Mumcu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a katkılarından dolayı teşekkür etti.