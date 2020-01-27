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Uğur Mumcuyu Anma Gününde

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği 27. Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Gecesi'nde 19 kategoride verilen başarı ödüllerinin sahipleri açıklandı.

27.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:19Uğur Mumcuyu Anma Gününde

Çağdaş Gazeteciler Derneği Şubesinin düzenlediği 27. Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Gecesinde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası sanatçılarının işbirliği ile sahnelenen "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı oyun 2019 yılı Sanat Ödülüne layık görüldü.

Tören için şehir dışından gelen, sanatçı, basın mensubu, siyasetçi ve akademisyenlerinde katıldığı gecede oldukça duygulu anlar yaşandı. Basın, hukuk, siyaset, sanat, spor, bilim - teknoloji ve demokrasi gibi birçok farklı alanda ödüllerin verildiği gecede, Yılın Sanat Ödülünü Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan aldı. Senfoni Orkestrası Sanatçı Temsilcisi Nezih Dikicigiller'inde hazır bulunduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının işbirliği ile sahnelenen ve ilk temsilinden itibaren kapalı gişe oynayan "Böyledir Bizim Sevdamız" müzikali, 2019 Yılı Sanat Ödülü'ne değer görüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sanatçıları hemen her yıl bu anlamlı ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biri olan Uğur Mumcu'nun adını yaşatmaya devam edeceklerini ifade ettiler.


Çağdaş Gazeteciler Derneği, Uğur Mumcu, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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