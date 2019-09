Uğur Okulları'nın Adana kampüsü açıldıUğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: "Adana'ya bir okul daha kazandıracağız"-"Eğitimi gönül işi görüp, gönülden hizmet yapıyoruz"Uğur Okulları'nın 25 milyon TL yatırım bedelli Adana Kampüsü açıldıADANA - Türkiye'nin 44 ilinde 64'ü kampüs olmak üzere toplam 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Adana Kampüsü'nü öğrencileri ile buluşturdu.Türkiye'de eğitim alanında önemli yatırım yapan Uğur Okulları'nın Adana Kampüsü açıldı. 972 öğrenci kapasiteli kampüste STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 160 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları bulunuyor.Adana Kampüsü açılış töreninde konuşan Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları'nın bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Yarım asırı devirdiklerini, 52'inci yıla doğru ilerlediklerini kaydeden Yücel, "Eğitim bir hizmet işidir, hizmet işi de insanı sevmeden yapılmaz. Bu işi insanı severek, eğitimi bir gönül işi olarak görüp, gönülden yapıyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesindeki çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.Açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, açılan kampüsün Adana'ya, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu yıl 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde anaokulundan, üniversiteye kadar 69 ilde 220 kampüsümüzde 190 bin öğrencimize eğitim hizmeti vereceğiz. Uğur Okulları olarak da burada ikinci kampüsümüzü açtık. Yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl Adana'ya bir okul, bir kampüs daha kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."972 öğrenci kapasitesiyle açılıyor"Kampüsün açılış töreninde söz alan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise başarı geleneklerini Adana'da devam ettireceklerinin altını çizdi. 41 derslikli kampüsün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirten Kulaberoğlu, "Ülkemizin en önemli illerinden birinde, Adana'da, Uğur Okulları olarak ülkemizin eğitimine yaptığımız yatırımlara yenilerini eklemekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Dünyada ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" diye konuştu."Sınavlara hazırlıkta 51 yıllık deneyimimiz ile öncü kurumuz"Köklü bir geçmişe sahip ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu, "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Okullarımızda yer alan 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanması sağlanıyor. Online eğitim platformu Metodbox ile öğrencilerin hedeflerine adım adım ilerlemeleri için akademik destek sağlanıyor" ifadelerini kullandı.Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencilerinden birinin yüzde 5'lik dilimde yer aldığını ifade eden Kulaberoğlu "YKS'de ilk binde 32 derece yaptık. 173 öğrencimizi Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine, 6 bin 54 öğrencimizi Mühendislik Fakültesine, 752 öğrencimizi Hukuk Fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık" dedi.Yurt Dışı Eğitimde BAU Global PasaportuÖğrencilerin 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Uğur Okulları bünyesinde bulunan yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin İngilizce eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz BAU Global iletişim ağında yer alan, alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar."Uğur Okulları Adana Kampüsü Müdürü Adil Vahapoğlu da kampüste 3 bin 200 metrekare kapalı, 5 bin 800 metrekare açık alan olduğunu belirterek güçlü akademik kadro ile öğrencilere mükemmel bir eğitim hizmeti sunacaklarını söyledi. Vahapoğlu, öğrencilerin başka hiçbir ek eğitim desteği almalarına ihtiyaç duymayacakları kalitede eğitim vereceklerini belirterek, "Kampüsümüzde STEM, Robotik, Bilişim, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 160 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Bateri, ebru, bale, ahşap boyama, drama, resim, piyano, müzik atölyeleri gibi birçok sanat alanının yer aldığı Güzel Sanatlar Sokağı da kampüsümüzde öne çıkan alanlardan" dedi.Okulun açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Adana Kampüsü Kurucuları, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.