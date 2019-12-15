Haberler » Güncel » Uğur Soğutma, 2020 hedeflerini belirledi - Haber

Uğur Soğutma, 2020 hedeflerini belirledi

Türkiye'nin ilk derin dondurucu ve yine ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uğur Soğutma yetkili bayiler toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi.

15.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:33Uğur Soğutma, 2020 hedeflerini belirledi
'nin ilk derin dondurucu ve yine ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uğur Soğutma yetkili bayiler toplantısını 'da gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından aileleri ile toplantıya katılan yetkili bayilerle 2020 yılının hedefleri görüşüldü.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen ve 12 Aralık günü başlayan "Birlikte olunca her şey yolunda" konseptli büyük toplantı 15 Aralık pazar günü sona erdi. Bayiler toplantısında her geçen gün büyüyen "Uğur" ailesinin birer parçası olan bayilerle 2020 yılının hedefleri paylaşıldı.

2020 yılının hedeflerinin 360 derece tartışılıp, paylaşılan organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 600'e yakın bayi sahipleri ve aileleri katıldı. Toplantıda gelecek yılın daha verimli geçmesi için hedefler belirlenirken Uğur Soğutma ürün ailesine yeni katılan ürünlerle birlikte soğutma sektöründeki liderliği daha da perçinlenmenin planları yapıldı.

Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talip Takmaklı'nın yaptığı toplantıda, Pazarlama Grup Yöneticisi Ahmet Aysan ve Yurt içi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş da söz aldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talip Takmaklı "Amacımız sizlerden de gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi zenginleştirmek ve satışlarımıza pozitif katkı sağlayacak olanakları siz değerli bayilerimize ve tüketicilerimize sunmaktır. Bu çerçevede, 2020 yılı için ilk adımımızı Toshiba markalı ürünlerin lansmanını yaparak atıyoruz" diyerek sürpriz açıklamalarda bulundu. Ayrıca, toplantılarda Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş yaptığı konuşmalarda 66 yıllık firma kültürü ve mirasından bahsetti.

2020 yılına ait yeni ürünlerin ve Uğur Soğutma'nın ürün gamının da bir parçasının sergilendiği bayi toplantısında, ürünler ve fuaye alanı bayiler tarafından büyük ilgi topladı.

Gelecek yılının planlarının yapıldığı toplantıda, büyük bir aile olan Uğur Soğutma firmasının bayileri ve yetkilileri keyifli geçen toplantının son gecesinde düzenlenen görkemli bir galada yılın yorgunluğunu atarken sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Bayiler, aileleri ve Uğur çalışanlarının katıldığı gala gecesinde sahne alan Sinan Özen herkese güzel bir gece yaşattı.

1954 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dondurma makineleri imalatıyla başladığı serüvende Uğur Soğutma'nın bugün, 220 bin metrekare faal kapalı alana sahip ana fabrikası, 91 bin metrekare kapalı alana sahip Nazilli Organize Sanayi fabrikası, toplam 2000'den fazla çalışanı, 850'nin üzerinde satış noktası, 240'dan fazla Uğur Yetkili Servis Merkezi ile 5 kıtada 146 ülkeye yarım asrı aşan tecrübesi ile hizmet verdiği belirtildi. - AYDIN

Uğur Soğutma, Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:36 Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Haber
21:35 Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Kargu-2' açıklaması - Haber
21:34 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haber
21:32 İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın - Haber
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'yla imzalanan mutabakat muhtırası) Şimdi de güvenlik ve askeri iş... - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
18:49 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti kurma projesi çökmüştür - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
15.12.2019 21:46:37