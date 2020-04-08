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Uğur Soğutma bu defa gönülleri serinletti

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı seferberlik başlatan Uğur Soğutma, sağlık sektörüne ürünler üreten bir firmasıyla maske üretiminin ardından solunum cihazı üretimine başladı.

08.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:22
Uğur Soğutma bu defa gönülleri serinletti
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı seferberlik başlatan Uğur Soğutma, sağlık sektörüne ürünler üreten bir firmasıyla maske üretiminin ardından solunum cihazı üretimine başladı. Firma Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL bağışta bulundu.

Merkezi Aydın 'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve binlerce kişinin istihdam edildiği dünya markası Uğur Soğutma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı. Üretimi ile 5 kıtada dünyanın 146 ülkesine hizmet veren Uğur Soğutma, Covid-19 virüsü salgınından dolayı Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde adeta seferberlik başlattı. Virüs salgını başladıktan sonra önce maske üretimine başlayan firma, çalışmalarına solunum cihazı üretimi ile devam etti. Uğur Soğutma grubuna bağlı firmalarda maske, siperlikli maske ve solunum cihazı üretimine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Uğur Soğutma, Aydın, Ekonomi
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