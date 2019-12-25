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Uğur Soğutma, Kristal Elma Festivalinden ödülle döndü

Uğur Soğutma'nın 'su pınarları' için hazırladığı radyo spot çalışmaları Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği organizasyon olan 31. Kristal Elma Festivali'nde ödüle layık görüldü.

25.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:10 Uğur Soğutma, Kristal Elma Festivalinden ödülle döndü
Uğur Soğutma'nın 'su pınarları' için hazırladığı radyo spot çalışmaları Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği organizasyon olan 31. Kristal Elma Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31'incisi "Sıradanlığa karşı, tekdüzeliğe karşı… Yenilikçilik tek, biz hepimiz" söylemiyle gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nın kazananları belli oldu. 21 Aralık tarihinde Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşen organizasyonda 8 Büyük, 166 Kristal, 151 Gümüş, 138 Bronz ve 5 Özel olmak üzere toplam 468 ödül dağıtıldı.

Uğur Soğutma'nın radyoya özel hazırladığı spotlarda Uğur su pınarlarının pratik kullanımlarını vurguladığı çalışmaları Bronz Elma ödülüne layık görüldü.

Konu ile ilgili olarak Uğur Soğutma üst düzey yetkililerinin yaptığı açıklamada; "Çalışmalarda emeği geçen, Uğur markası için elinden gelenin fazlasını yapmak adına caba sarf eden çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kristal Elma nedir?

Kristal Elma, reklam sektörünün bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı organizasyonlarından biridir. Her yıl 11 binden fazla katılıma sahne olan Kristal Elma iletişim, reklam ve pazarlama profesyonellerinin fikir alışverişinde bulunabilecekleri en önemli platform olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin alanında ilk ve en saygın iletişim ödüllerinin sahiplerini bulduğu Kristal Elma, seminerleri ve sektörün gelecek nesillerine yönelik oturumlarıyla yenilikçiliğin zirvesi olmaya devam ediyor. - AYDIN

Reklamcılar Derneği, Uğur Soğutma, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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