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Uğur Tütüneker: "3 gol bulduk ve 3-1 galip geldik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama geçen haftaya göre bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik.

01.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:10Uğur Tütüneker:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama geçen haftaya göre bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. 3 tane gol bulduk ve 3-1 galip geldik. Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 20. hafta müsabakasında Adana Demirspor, deplasmanda ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Aldığı skorla ligde puanını 31'e yükselten Adana Demirspor, sıralamada rakibi Keçiörengücü'nün de üstüne çıktı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk yarı tutuk oynadık. İkinci yarı daha ofansif pozisyonlarımız oldu. Sahaya çok adapte olduğumuzu söyleyemem. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama geçen haftaya göre bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. 3 tane gol bulduk ve 3-1 galip geldik. Bundan dolayı mutluyuz, 31 puan yaptık. Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Bu ligde her maçın bir zorluğu var. Keçiörengücü de bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Bu sene iyi performans çizdiklerini düşünüyorum. Kolay bir maç değildi bizim için. 3-1'lik skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Kaynak: İHA

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