Haberler » Spor » Uğur Tütüneker: 'Aldığımız 3 puan için mutluyuz' - Spor

Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

24.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:17Uğur Tütüneker:
TFF 1. Lig'in 12. haftasında 'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:03 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Kemal Özdeş
20:02 Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
19:59 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
19:58 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
19:58 Erol Bulut: "Topu fileyle buluşturamıyoruz"
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 20:05:42