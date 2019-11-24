Haberler » Spor » Uğur Tütüneker: 'Aldığımız 3 puan için mutluyuz' - Spor

Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

24.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:03
- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında 'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Uğur Tütüneker:

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:29 SAMSUN ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ
21:20 Curling Milli Takımı yurda döndü
21:20 Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!
21:19 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ardından
21:19 Altay: 2-1
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
24.11.2019 21:30:07