- Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Başkan Murat Sancak ile bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum" dedi. "Oyundan dolayı memnunum"Tütüneker, ligin 9. haftasında evinde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hakikaten çocukların çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Ama yine gol gelmiyor, bir türlü gol çıkmıyor. Bu kadar pozisyonda poz girip de atamamak hakikaten sıkıntı. Bazı maçları seyrediyoruz iki pozisyon var yok 2-0 sonuç. Bizden bir türlü gol çıkmıyor. Neden bilmiyorum ama golleri de atamazsak böyle sonuçlar oluyor. Ama oyundan dolayı memnunum. Yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı."Bizi değerlendirsin"Öte yandan Tütüneker, Başkan Murat Sancak ile görüşeceğini kaydederek, "Oturup konuşacağız. Bakalım ne olacak. Bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum. Değerlendirme yapalım. Herkesle ilgili, takım ve bizimle ilgili konuşmak istiyorum. İstifa söz konusu değil ama onlarda bizi değerlendirsin. Başkanla bir konuşalım sonra konuşuruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA