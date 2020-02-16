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Uğur Tütüneker: "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve aldı" dedi.

16.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:35Uğur Tütüneker:
TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve aldı" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk devre sahada değildik, çok temassız oynadık. Baskılı oynamayı istedik ama olmadı. Bursaspor daha istekliydi. Çıkışlarda iki top kaybettikten sonra goller yedik. Bursaspor daha istekliydi. Maçı istediler ve aldılar diyebiliriz. İkinci yarı golden sonra ümitlendik ama o baskıyı kuramadık. Oyundan hiç memnun değilim. Daha 12 tane maçımız var. Onları kazanıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız. Atmosfer çok güzeldi. 30 bin üstünde seyirci vardı. Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve başardı" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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