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Uğur Tütüneker: "Havaya girmenin anlamı yok"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-1 kazandıkları Adanaspor maçının ardından, "Önümüzdeki hafta Bursaspor maçı var. Oraya yüksek konsantrasyonla gitmemiz lazım. Havaya girmenin anlamı yok" dedi.

08.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:15Uğur Tütüneker:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-1 kazandıkları maçının ardından, "Önümüzdeki hafta maçı var. Oraya yüksek konsantrasyonla gitmemiz lazım. Havaya girmenin anlamı yok" dedi.

Adana Demirspor, TF 1. Lig'in 21. haftasında evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Teknik Direktör Uğur Tütüneker, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk yarı skoru daha farklı şekilde bitirmemiz lazımdı. Genel anlamda iyi başladık oyuna. Sonradan bir oyundan düşer gibi olduk ama ikinci gol geldi. Bizim bir hastalığımız değil de, oyunu dinlendirmemiz lazım. Onu da yapamadık. Çocuklardan çok memnunuz. İyi oynuyoruz, bol pozisyonumuz var. Atabileceğimiz daha pozisyonlar vardı. Takımı tebrik ediyorum. Bu daha bitmedi ama. Önümüzdeki hafta Bursaspor maçı var. Oraya yüksek konsantrasyonla gitmemiz lazım. Önümüze bakacağız. Tek tek gidiyoruz. Havaya girmenin anlamı yok. Takımı performansından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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