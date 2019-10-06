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Uğur Tütüneker: "Hiçbir bölümde başarılı olamadık"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 mağlup oldukları Menemenspor maçı sonrası, "Hiçbir bölümde başarılı olamadık.

06.10.2019 22:02Uğur Tütüneker:
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 mağlup oldukları Menemenspor maçı sonrası, "Hiçbir bölümde başarılı olamadık. Orta geldi istediklerimiz oturmadı. Bugün hiçbir şey yapamadık" dedi.

Tütüneker, ligin 7. haftasında evinde 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Bu maçtan sonra ne konuşacağımızı söylemek zor. Hiçbir bölümde özellikle 3 maçtan sonra bu maçta beklemiyorduk, yapmak istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı canlanır gibi olduk ama yetmedi. Hakikaten kötü oynadık. Birinci bölüm, ikinci bölüm, çıkışlarımız, arkadaki kapanışlarımızı, yapmak istediklerimizi yapamadık. Rehavet söz konusu oldu mu bilmiyorum ama olabilir. Olamayabilir. Hiçbir bölümde başarılı olamadık. Orta geldi istediklerimiz oturmadı. Bugün hiçbir şey yapamadık" şeklinde konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Kaynak: İHA

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