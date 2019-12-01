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Uğur Tütüneker: "İki takım da iyi mücadele etti"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Giresunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

01.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:40Uğur Tütüneker:
Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda yoğun yağış altında oynanan maçta Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana ekibinin teknik direktörü Uğur Tütüneker, zeminin çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Nasıl oynadık, Giresun nasıl oynadı, bunu değerlendirmek çok zor. Zemin buna müsaade etmedi. İlk golü yakalayan Giresun oldu, bizim de kaçırdığımız goller var, maalesef atıp beraberliği sağlayamadık. Oyun anlamında iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim" dedi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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