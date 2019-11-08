Haberler » Spor » Uğur Tütüneker: 'İstifa etme taraftarıyım' - Spor

Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"

- Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 mağlup oldukları Eskişehirspor maçı sonrası, "Hakikaten kötü, rezil oynadık.

08.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:28
- Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"
ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 mağlup oldukları maçı sonrası, "Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Başkanla yarın görüşeceğim" dedi.
"İşler iyi gitmiyor"
Tütüneker, ligin 11. haftasında evlerinde 3-2 mağlup oldukları Eskişehirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Değerlendirecek bir şey yok. Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. Bu maçtan sonra da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben geçen maçta da söyledim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Değerlendirmeyi başkan ile mecbur yapacağız. Hakikaten öyle olması lazım. Özür diliyorum. Sorumlusu benim. Ne yapalım işler iyi gitmiyor. Şampiyonluğa oynuyorsunuz ama şampiyonluktan baya bir kopuyorsunuz" diye konuştu.
Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:36   Nabil Dirar: "Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü bir sonraki maçlarda göstereceğiz"
23:39   Nabil Dirar: Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz
23:33   Kemal Özdeş: "Fenerbahçe'yi 3 kişiyle tedirgin etmek güzeldi"
23:36   Basketbolda maçın ardından
23:22   Turkish Airlines EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 90 - Bayern Münih: 82
23:05   Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!
22:36   Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!
21:30   Kırmızı kart gören Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik
21:10   Ersun Yanal'dan tek değişiklik!
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:42:20