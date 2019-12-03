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Uğur Tütüneker, "Kalan 4 maçımıza konsantre olduk"

Adana Demirspor 14. hafta evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

03.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:47Uğur Tütüneker,
Adana Demirspor 14. hafta evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Tamamen Erzurumspor maçına odaklandıklarını belirten Uğur Tütüneker, "Biz bir türlü hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz" dedi.

Adana Demirspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta kaybedilen maçında iyi mücadele fakat saha zeminin futbol oynamaya el verişli olmadığını belirten Tütüneker, "Saha iyi olmamasına rağmen çocukların çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Her iki takım da iyi mücadele etti Giresunspor mevcut şartları daha iyi değerlendirdi. Gol attılar ve maç o şekilde bitti. Bizim 4-5 tane pozisyonumuz var ama gol atamadığınız zaman ne galibiyet çıkıyor ne beraberlik. 3-4 tane net pozisyon yakaladık öyle ya da böyle gol atmak durumundayız" diye konuştu.

Maçtan önce hakemlerle saha zemini hakkında diyaloglarının olduğunu belirten Tütüneker, o sahada futbol oynamayacağının maçtan önce belli olduğunu düşündüklerini söyledi. Tütüneker, "Saha koşulları ile ilgili hakemlerle diyaloğumuz oldu ama onlar o şekilde görmediler. O sahada futbol çıkmayacağı belliydi ki çıkmadı kör dövüşü oldu. Top süremiyorsun, pas veriyorsun pas iki metre sonra suya takılıyor. O şartlara ancak mücadele olarak karşılık verebilirdik öyle yaptık" dedi.

Giresunspor maçını geride bıraktıklarını ve tamamen Erzurumspor maçına odaklandıklarını belirten Tütüneker tek hedeflerinin kalan 4 maçtan en az 2'sini kazanmak olduğunu aktardı. Tütüneker, "Tamamen Erzurumspor maçına odaklandık. 4 maçımız kaldı bunlardan en az ikisini kazanmamız lazım. Baktığınız zaman bu takım her maçı alabilirdi ben yine söylüyorum Menemen Belediyespor ve Eskişehirspor maçını kabul edebilirim ama diğer maçlardan galip ayrılacak kalitemiz vardı. Biz bir hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz" dedi. - ADANA

Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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