Haberler » Spor » Uğur Tütüneker: 'Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı' - Spor

Uğur Tütüneker: "Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası "Hastalığımız herhalde devam ediyor.

26.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:10Uğur Tütüneker:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, maçı sonrası "Hastalığımız herhalde devam ediyor. Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde Boluspor ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "85 dakika çok domaine ettiğimiz maçı maalesef geriye çekilerek berabere tamamladık. İnanılmaz çekilmeler oldu. Hastalığımız herhalde devam ediyor. Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü,4'ü bulmamız lazımdı. 2-2 tamamlanmasın diye dua ediyoruz. Baktığınız zaman takım 80-85 dakika iyi mücadele etti ama atamadık. Öyle veya böyle fena oyun oynamadık. 2-0'dan sonra 3'ü, 4'ü atmamız lazım. Haftalardan beri bunu söylüyoruz. Söylemekten öte gitmiyor ama" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:25  Fatih Terim: "Önemli bir üç puan aldık"
22:30  ING Basketbol Süper Ligi
22:29  Roma derbisinde kazanan yok
22:27  Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Shrewsbury'le 2-2 berabere kaldı
22:26  Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı!
26.01.2020 22:35:37