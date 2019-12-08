Haberler » Spor » Uğur Tütüneker: 'Takımı tebrik ediyorum' - Spor

Uğur Tütüneker: "Takımı tebrik ediyorum"

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" dedi.

08.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:05Uğur Tütüneker:
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" dedi.

"İyi işler de yapıldı"

Tütüneker, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aslında maça iyi başladık bir iki pozisyonunuz vardı. Erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra topa sahip olamadık açıkçası ilk yarı. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı ama dediğim gibi Erzurumspor'un futbol anlamında, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra da final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:40 Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu - Spor
22:40 Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor
22:35 Beşiktaş maçının ardından - Spor
22:30 Atlı Cirit 1. Ligi'nde Uşak Bir Eylül İhtisas Kulübü şampiyon oldu - Spor
22:24 Umut Nayir: Son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir derler - Spor
22:00 Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı - Spor
21:33 Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı - Spor
21:13 Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi - Spor
21:12 Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi - Spor
21:07 Beşiktaş'ı Umut Nayir uçurdu! - Spor
8.12.2019 22:43:02