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Uğur Tütüneker: "Takımımı kutluyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Ümraniyespor maçının ardından, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık.

20.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:01 Uğur Tütüneker:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Ümraniyespor maçının ardından, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık. İlk yarıdan dolayı takımımı kutluyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık. 3. golden sonra 4-5'i de bulmamız lazımdı. 3-0 yetmiyor. 55. dakikaya kadar iyi oynadı çocuklar ama bu oyunu devam ettirmemiz lazım. adamlara gelin siz oynayın diye tavır yaptılar. Bir türlü çıkartamıyoruz. Maçı çok rahat oynayabilmemiz lazım. En büyük hatalarımızdan birisi bu. İlk yarıdan dolayı takımımı kutluyorum. Mücadele ettiler. Bazı oyuncularımız eksik hala. Biran önce onları da devre arasında takıma katacağız" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Kaynak: İHA

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