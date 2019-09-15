- Uğur Tütüneker: "Yolumuza devam edeceğiz"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle ya da böyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aslında maça iyi başladık. Çok büyük baskı yapamadık ama asıl maç kırmızı karttan sonra bizim lehimize döndü. İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle yada böyle yolumuza devam edeceğiz. Bugüne baktığınız zaman 1 puan kayıptır. Kısır bir oyundan ziyade benim anlayışımı daha oturtamadık. O pozisyonları değerlendiremedik. Derbide 5-10 tane pozisyon gelmez ama 1 tane gelince değerlendirmek lazım. Yolumuz daha uzun. Azıcık daha zamana ihtiyacımız var. Sakatlar takıma gelince daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.