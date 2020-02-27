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Uğur Yücel'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde kapalı gişe komedi

Türkiye'nin dört bir yanını gezen usta sanatçı, dün akşam ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı.

27.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:36Uğur Yücel'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde kapalı gişe komedi

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.Yücel'in Azınlıkta Kaldık adlı gösterisi yoğun ilgi gördü ve kapalı gişe sahnelendi.

Kerki Solfej ile Azınlıkta Kaldık adlı gösterisinin turnesine devam eden Uğur Yücel, bu kez İstanbul izleyicisi ile bulutu. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kalabalık bir seyirci karşısında sahneye çıkan Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. .Bostancı Gösteri Merkezi'nin kendisi için çok önemli olduğunu ve burada pek çok güzel anısı olduğunu belirten Uğur Yücel, gösterisinin bir bölümünde "Benim bütün ailem, akrabalarım tanıdıklarım Bostancı'daymış. Ben buralıymışım" diyerek Bostancı'nın da kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirtti ve seyirciden büyük alkış aldı.


Uğur Yücel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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