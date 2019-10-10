Uğur Yücel'den İzmir'de kapalı gişe performans

'AZINLIKTA KALDIK' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

İzmirliler, dün akşam İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uğur Yücel'e büyük ilgi gösterdi ve gösterinin biletleri saatler öncesinden tükendi.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık', seneler sonra yeniden güldürüyor. Son olarak dün akşam İzmir seyircisiyle buluşan Uğur Yücel, tek kişilik gösterisini kapalı gişe olarak sahneledi. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergiledi.