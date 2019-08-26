Haberler» Magazin» Haber

Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu

Uğur Yücel, günümüze uyarladığı ve sahnelendiği yerlerde yoğun ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile önceki akşam Bodrum Kale'de izleyicisi ile buluştu.

26.08.2019 14:55 Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu
Uğur Yücel, günümüze uyarladığı ve sahnelendiği yerlerde yoğun ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile önceki akşam Bodrum Kale'de izleyicisi ile buluştu.

Kerki Solfej'in açık hava programı kapsamında Bodrum'da sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. İki saatlik gösterisi boyunca temposu hiç düşneyen Uğur Yücel, bir ara sahnede terden sırılsıklam oldu. Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, müzik yeteneğiyle de büyük alkış aldı. - MUĞLA

Uğur Yücel, Bodrum, Kale, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
15:17   "Kadına şiddet uygulayan bizden değildir"
14:55   Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu
14:31   Yeşim Salkım: "Aleyna Tilki arada saçmalıyor"
13:58   6 aylık hamile olan sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı
13:38   Tuğçe Kandemir, Şanlıurfa'da gönülleri fethetti
13:37   Payitaht Abdülhamid'de yeni oyuncular
12:25   Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması