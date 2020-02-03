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Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı haftanın 11'ine aday gösterdi.

03.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:16

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzon 'da, milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim olmuştu. Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak galibiyette başrol oynayan Uğurcan, maçın adamı seçilmişti.

HUGO LLORİS İLK SIRADA

Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi. Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday

Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
ÇOMARSAVAR:Uğurcan, Altay, Berke bu kaleciler Türkiye''nin geleceği. Umarın hepsi dünya çapında başarılı olurlar.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Dünyanın en iyileri arasında aday bile gösterilmen yeter,helal olsun sana aslan kardeşim
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Spor

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