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Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı haftanın 11'ine aday gösterdi.

03.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:45Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday
Dünyaca ünlü paylaşım sayfası 433, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı haftanın 11'ine aday gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim olmuştu. Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak galibiyette başrol oynayan Uğurcan, maçın adamı seçilmişti. Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi. Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.
(İHA)

Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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