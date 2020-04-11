Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"

- Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim" Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.

11.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:11
- Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"
TRABZON - Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.
Trabzonspor'un 24 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerini anlattı. Çakır, futbolu çok özlediğini belirterek, "Günlük rutinimizde futbol vardı. İdman yapıp eve geliyorduk. Dinleniyorduk. Ama şimdi sürekli evdeyim. İdmanı evde yapmak zorundayım. Çok fazla boş vaktim var. Antrenman yaparken bu kadar boş vaktim olmuyordu. Şimdi çok fazla boş vaktim var. Dinleniyorum, yemek yapıyorum, film izliyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum. Kendimi değerlendirme yönünden geliştirmeye çalışıyorum. Hem zihinsel hem fiziksel kapasitemizi korumamız gerekiyor" dedi.
Fazla haber izlememeye gayret ettiğini belirten Uğurcan, "Sadece devlet büyüklerimizden, sağlık bakanlığımızdan gelen haberleri ve tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Bu durum şu an böyle bu durum kalıcı bir şey değil bunu biliyorum ve ona göre çalışıyorum. Pozitif yönünden bakmaya çalışıyorum. Kafa dinliyorum, evde daha fazla vakit geçiriyorum. Benim için faydalı olan şeylere kafa yoruyorum" ifadelerini kullandı.
Futbolcu çok özlediğini de dile getiren başarılı kaleci, "Futbolu gerçekten çok özledim. İnşallah en kısa zamanda pandemiyi atlatırız. Dünya olarak, milletimiz olarak bu zor günleri atlarız" şeklinde konuştu. Uğurcan Çakır: ’Futbolu çok özledim’

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Futbol, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Haberler ›› Spor ››Uğurcan Çakır: 'Futbolu çok özledim' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

15:33: Mesut Urgancılar: 1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli - Spor 15:18: En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes - Spor 15:18: Rodallega: "Riquelme'ye hayranım, Boca'da oynamak isterim..." - Spor 15:14: Mesut Urgancılar: "(1986-87 şampiyonu Beşiktaş) açıklaması yapıp, özür dileyebilirler" - Spor 15:11: Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti - Spor 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler