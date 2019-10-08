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Uğurcan Çakır'ı İngilizlerden sonra İtalyanlar da takibe aldı!

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ı, İngiliz ekiplerinden sonra İtalyan ve Alman takımları da izliyor.

08.10.2019 17:15

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır bir maçta daha takımını sırtladı. Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor 1-0 gerideyken 3 net gol pozisyonunu engelleyen Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa takımlarının da yakın takibinde.

YÜZDE 76 KURTARIŞ YÜZDESİ BULUNUYOR

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.

13 MAÇTA 18 GOL YEDİ

Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti. Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.

(Sabah)

Uğurcan Çakır'ı İngilizlerden sonra İtalyanlar da takibe aldı!

Trabzonspor, Spor

YORUMLAR(11)
BEYMEN:Altay iyi diyen at gözlüğü mü takıyor acaba. Uğurcan ı izlemedikleri belli (şikeciler)
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2 0
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UGS:ÇOK İYİ AMA ALTAY DAHA İYİ. . .
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0 14
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UGSFCR:hangi takımı tutyosun kardeşim maçları izlemediğin çok belli
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6 1
CANMEN:HEM ATALAY. . . HEM UGUR FISEK GIBI IKI GENC KALECILER. . . VE MUTLAKA A MILLI TAKIMINDA YERLERINI ALMALARI GEREKIR. . . BI ASIR TASIR BIZI BU IKI MüCEVVER. . . BASARILARI DAIM OLSUN. . . ALLAH KAZADAN BELADAN KORUSUN. . . . MASALLLAH. . .
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4 0
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CANMEN:PARDON. . . ALTAY OLACAKTI. . . .
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0 0
PROF. YORUMCU:ALTAY DAHA İYİ
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2 20
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İLHAN ÇELİK:altay ile uğurcan çakır ı kıyasla diye haber yapılmamış sen neyin peşindesin
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3 0
HALA TRABZONSPORU SEVEMİYORSUNUZ YA:ha ha ha komik kanarya
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1 0
NE DİYON:altay kim kaleci mi ?
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1 0
HAKAN:ne güzel işte
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4 2
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