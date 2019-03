Uğurcan Çakır, Onur'u Aratmıyor

Kaynak: İHA

A Milli Takım kadrosuna davet edilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak 'ı aratmıyor.Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor 'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak 'tan kaleyi devralan Uğurcan Çakır, farkını hissettiriyor. Onur, bu sezon forma giydiği 12 maçta kalesinde 18 gol görürken, Uğurcan Çakır bu sezon forma giydiği 12 maçta kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavili takımda iki maçta kaleyi koruyan Arda Akbulut ise 5 gole engel olamadı.4 maçta kalesini gole kapadıTrabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 12 maçın 4'ünde kalesini gole kapadı. Bordo-mavililerin sahadan galip ayrıldığı Kayserispor MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında kalesini gole kapatan yıldız oyuncu, yaptığı kurtarışlarla galibiyetlerde önemli rol oynadı.İstatistiklerde üstünlük kurduMaç başına gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda ise Uğurcan Çakır, kaleyi devraldığı Onur Recep Kıvrak'a göre daha başarılı bir performans sergiledi. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 18 gol yiyen Onur, maç başına 1.50 gol ortalaması ile mücadele ederken, 12 lig maçında 13 gol yiyen Uğurcan Çakır'ın ise maç başına gol ortalaması 1.08 oldu. Dakika bazında değerlendirildiğinde Onur her 60 dakikada bir, Uğurcan Çakır ise her 83 dakikada bir kalesinde gol gördü.İlk kez A Milli Takım'daU19, U20 ve U21 Milli takımlarında forma giyen ve başarılı maçlar çıkartan Uğurcan Çakır, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş 'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan başarılı eldiven, burada Mert Günok , Muhammed Şengezer ve Sinan Bolat 'tan kaleyi devralmak için tatlı bir rekabetin içine girecek. - TRABZON