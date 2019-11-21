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Uğurcan Çakır: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade ederek, "Her maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

21.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:00Uğurcan Çakır:
'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade ederek, "Her maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Çakır, transfer iddialarıyla ilgili olarak ise, şu anda öyle bir şey olmadığını ve Trabzonspor'un başarısına odaklandığını söyledi.
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Uluslararası Formu'na katıldı. Çakır, panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki kaleci, kendisini geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu güzel organizasyonda bana yer verdikleri için mutlu oldum. Çok çalışarak iyi performans sergilemeye çalışıyorum. Takımıma ve mili takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder. Kendimi geliştirmem lazım. Çalışarak bunu yapabilirim" şeklinde konuştu.
"EURO 2020'DE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra karşısında forma giyen milli futbolcu, şampiyona ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:
"Şu an bile bunları söylerken tüylerim diken diken oldu. Her Türk futbolcusunun istediği bir şeydir. Ben de gerçekten çok mutluyum. İnşallah forma şansı gelir, gelmezse de tribünden veya kulübeden arkadaşlarımı desteklemek isterim. Orada olmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Ülkemize güzel başarılar yaşattık. Bu burada bitmedi. Orada da başarılı olacağımıza inanıyorum."
"HER MAÇI KAZANIP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacakları MKE Ankaragücü mücadelesini de değerlendiren genç kaleci, "Bizim için bu maç çok önemli. Ben cezalıyım Erce kardeşim oynuyor. Ona da başarılar diliyorum. Oynayacağı belli değil ama öyle gözüküyor. Çok iyi bir arkadaşlığımız ve çıkışımız var, çok mutluyuz. Her maça bakıp kazanıp, inşallah şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
"TRABZONSPOR'UN BAŞARISINA ODAKLANDIM"
Uğurcan Çakır, isminin Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile anılması ile ilgili sorulan soruya ise, "Benim öz güvenimi arttırıyor diyebilirim. Bunlara çok bakmıyorum. Haberlerde gördüğüm kadarıylayım. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Kendimi motive ediyorum. Şu an gündemimde de yok. Trabzonspor'un başarısına odaklandım" diye cevap verdi.
(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Trabzonspor, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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