Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu - Spor

Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan taraftarların sorularını sosyal medya hesabından yanıtladı.

23.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:21
Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu
Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan taraftarların sorularını sosyal medya hesabından yanıtladı.

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, kornora virüs nedeniyle evden çıkamayan sporseverlerle sosyal medyada buluştu. Sosyal medyadan gelen sorulara tek tek cevap veren genç kalecinin bu etkinliği, büyük beğeni topladı.

"Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi"yanıtını verdi.

"Futbol dışında nasıl vakit geçiriyorsun?" sorularını ise başarılı kaleci, "Genelde evde eşimle zaman geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna'nın, Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti" dedi.

Kaleci olmasındaki en büyük etkenin babası ve annesi olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, sonrasında üstümde emeği olduğunu düşünen herkes yanıtını verirken, takımda en komik isimlerin kim olduğunu sorusuna ise "Kendimi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan" yanıtını verdi.

Uğurcan Çakır, "Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?" sorusuna ise Oblak yanıtını vererek Slovenyalı kaleciyi daha çok beğendiğini belirtti.

Başarılı eldiven, "Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?" şeklinde gelen soruya ise "Messi" yanıtını verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzonspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs, NBA’i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı Spor
Koronavirüs, NBA'i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı
Messi’nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı Spor
Messi'nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı Spor
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı Spor
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı
G.Saray’dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler Spor
G.Saray'dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler
Falcao’dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları Spor
Falcao'dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Spor
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı

Son Dakika Spor Haberleri

Antalyasporlu Charles, karantinadan dolayı ülkesinden dönemedi - Spor Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum - Spor Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları - Spor 6. Sınırsız Dostluk ve Adidas Bozcaada yarı maratonları ertelendi - Spor Antalyasporlu futbolcular "evde kal" çağrısını sürdürdü - Spor Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü - Spor Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım - Spor Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı - Spor Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı - Spor Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı - Spor
Loading