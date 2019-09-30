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Uğurlu öğrenci bosna hersek'ten altın madalya ile döndü

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi Özüm Hacer Bayarlar, Bosna-Hersek'te Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda birinci oldu.

30.09.2019 13:45Uğurlu öğrenci bosna hersek'ten altın madalya ile döndü
Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi Özüm Hacer Bayarlar, Bosna-Hersek'te Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda birinci oldu.

Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası, 19-23 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi Özüm Hacer Bayarlar, birinci olarak altın madalya ile ülkesine döndü.

2017 yılında amatör olarak cimnastik kursuna başlayan Bayarlar, Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı'na da devam ediyor. I. International Bosphorus Cup İstanbul'da da beşincilik derecesi olan Bayarlar, hayal ettiği altın madalyaya kavuştuğu ve ülkesini başarı ile temsil ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Saraybosna, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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