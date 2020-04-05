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Uğurludağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde maaş ödemesi

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.

05.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Uğurludağ'da 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde maaş ödemesi
Çorum 'un Uğurludağ ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.

Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan başkanlığında yapılan İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısında yaşlılar, engelliler ve çocuk yardımı alan ailelere maaşlarının evlerinde ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köylerde sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile diğer gruplara ikametlerinde ödemeler yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertuğrul Aslan, Uğurludağ, Çorum, Güncel
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