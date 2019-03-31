Uğurludağ'da Remzi Torun Kazandı

Çorum
'un Uğurludağ
ilçesinde belediye başkanlığını AK Partili Remzi Torun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 946 seçmenin bulunduğu Uğurludağ ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Remzi Torun bin 704 oy alırken, MHP
adayı Zeki İpek
bin 102 oy aldı.
Remzi Torun kimdir;
1975 yılında Çorum Uğurludağ'da dünyaya gelen Remzi Torun, ilk ve orta öğretimini Uğurludağ İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Uğurludağ Fatih
Lisesi'nde tamamladı. . Evli ve 3 çocuk babası Olan Remzi Torun, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar başkan adayı oldu ve Uğurludağ halkının destekleriyle Uğurludağ Belediye Başkanı seçildi. - ÇORUM
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Kaynak: İHA