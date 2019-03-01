Uib'de Gündem 'E-İHRACAT'

Uludağ İhracatçı Birlikleri, DHL Express ve World E- Commerce Forum işbirliğiyle UİB Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu programda alanında uzman isimler, E-İhracat hakkında bilinmeyenleri ve yapılması gerekenleri UİB üyesi firma temsilcilerine aktardı.

Aciliyet çağı…

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, artık aciliyet çağında olduğumuzu ifade ederek, "Neredeyse 24 saat uyumayan bir dünyada yaşıyoruz. Artık tüketiciler aldıkları ürünlerin kendilerine 'dün' teslim edilmesini istiyor" dedi.

2020 yılında sınır ötesi e-ticaret pazarının 1 trilyon dolara ulaşması beklendiğini söyleyen Özsan, her şeyin talebe dayalı olduğu bir dönemde özellikle büyümelerin yüzde 25 oranında gelişmekte olan pazarlarda gerçekleşeceğini dile getirdi.

Amazon örneği…

Türkiye'de birçok firmanın e-ticarete geçtikten sonra başarıya ulaştıklarının altını çizen World E-Commerce Forum CEO'su Ömer Nart ise, e-ticarete geçmeyen firmaların da bir an önce treni yakalaması gerektiğini dile getirdi. Dünya üzerinde e-ticaret ve e-ihracatın payının hızla arttığını da hatırlatan Nart, "Amazon'un 2017'deki cirosu yaklaşık 190 milyar dolar. ABD'nin e-ticaret pazar büyüklüğü ise 453 milyar dolar. ABD'de e-ticaret pazarının yüzde 45'i Amazon'dan geliyor." diye konuştu.

Yarım gün boyunca devam eden ve E-İhracat Nedir?, Pazar Yeri Entegrasyon çözümleri, İhracat Yazılım Teknolojileri, E-İhracat Devlet Teşvikleri, İhracat'ta Dijital Pazarlama ve E-İhracatta Başarı Hikayeleri gibi konuların ele alındığı programda Ayensoft CEO'su Enis Arslanoğlu, E-İhracat Yazılım Teknolojileri'nden Utku Kumral, Keynes Yönetimi Teşvik Danışmanı Ahmet Emre Bükücü, World E- Commerce Forum Eğitim Direktörü Orxan Isayev, COMIO Dijital Pazarlama Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay, Safamerve Genel Müdürü Ömer Balkaya ve E- Bebek E-Ticaret Direktörü Emre İlban katılımcılara E-İhracatla ilgili sunumlar yaptı.

Kaynak: Bültenler