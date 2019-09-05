UİB'in Ağustos ayı ihracatı açıklandı…

UİB'in 2019 yılı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 oranında arttırarak 1,8 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 0,28 artırarak 31,9 milyar dolar rakamına ulaştı.

UİB'in Ağustos 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatımızı arttırmak için başlattığımız ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Değerlendirmesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın önceki günlerde açıkladığı İhracat Ana Planı'na da yer veren Çelik, bu planın Yapısal Dönüşümün önemli bir adımı olduğuna dikkat çekti.

Çelik şunları söyledi: "Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci Birliği olarak ihracatımızı artırmaya ve Bakanımızın açıkladığı hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün üretmenin, sürdürülebilir ihracatın ve pazar çeşitliliğinin ülkemizin ekonomi alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli parametreler olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın da bu parametreleri önceleyen bir plan ve program hazırlaması önemli bir hamledir. Bizler zaten ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inanıyoruz ki ihracat odaklı büyümemiz devam edecek."

OİB'in ihracatı Ağustos ayında 1,4 milyar dolar

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla 6,46 artış göstererek 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 1,1 azalarak 27,3 olarak açıklandı.

UTİB ihracatı Ağustos'ta 79,2 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 5,1 düşüş göstererek 79,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatı yüzde 3 oranında düşen UTİB, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UHKİB'in Ağustos ihracatı 55 milyon dolar

Ağustos ayında 55 milyon USD ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,43 arttı. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 9,2 arttıran UHKİB, 668 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UMSMİB'ten 12,9 milyon dolarlık ihracat

Ağustos ayında 12,9 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 0,72 azalışla 165 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'den 11,7 milyon dolarlık ihracat

Ağustos ayında yüzde 6,06 artışla 11,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 0,79 oranında azalarak, 129 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ağustos ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 204,1 milyon dolar olarak açıklandı.