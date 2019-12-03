Haberler » Güncel » UiB'in Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı… - Haber

UiB'in Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı…

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

03.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:14UiB'in Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı…

UİB'in 2019'un Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 2 milyar 791 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşenUİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 697 milyon dolar oldu.

OİB'in ihracatı Kasım ayında 2,4 milyar dolar

Kasım ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 27,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı Kasım'da 107 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Kasım ayında 107,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'den Kasım'da 52,5 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayında 52,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,34 arttı. UHKİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,67 artışla, 679 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Kasım ayında 12,3 milyon dolar

Kasım ayında 12,3 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 157,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB'den Kasım'da 7 milyon dolar ihracat

Kasım ayında 7,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 1,59 oranında artırarak 132 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Kasım ayı ihracatı ise 206,5 milyon dolar olarak açıklandı.


İhracat, Uludağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07 Yürüme engelli avukat, 25 yıldır davalara bakıyor - Haber
13:06 Engelliler tenis oynadı - Haber
13:06 Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Haber
13:02 Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
13:02 Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı - Haber
13:01 AK Partili Cemal Bekle'den şiddete uğrayan doktora ziyaret - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:08:38