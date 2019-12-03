UiB'in Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı…

UİB'in 2019'un Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 2 milyar 791 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşenUİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 697 milyon dolar oldu.

OİB'in ihracatı Kasım ayında 2,4 milyar dolar

Kasım ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 27,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı Kasım'da 107 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Kasım ayında 107,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'den Kasım'da 52,5 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayında 52,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,34 arttı. UHKİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,67 artışla, 679 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Kasım ayında 12,3 milyon dolar

Kasım ayında 12,3 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 157,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB'den Kasım'da 7 milyon dolar ihracat

Kasım ayında 7,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 1,59 oranında artırarak 132 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Kasım ayı ihracatı ise 206,5 milyon dolar olarak açıklandı.